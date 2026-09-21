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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 вересня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 22 вересня?
Місяць розповідає
День, коли творити добро не тільки благородно, а й вигідно — воно обов’язково повертається до нас сторицею, а ось погані вчинки надовго переведуть нас на чорну смугу життя і принесуть неприємності у всіх життєвих сферах без винятку.
Місяць рекомендує
Можна дарувати подарунки та займатися благодійністю, але будь-які вчинки такого роду мають бути продиктовані лише добрими намірами — за злі наміри доля досить швидко покарає. Бажано очищати навколишній простір за допомогою води: прибравши в домі, вдасться усунути весь негатив, що накопичився в ньому.
Місяць застерігає
Не можна реагувати на провокації, які в цей час можуть надходити від оточення: небажано дозволяти конфліктам заглиблюватися та закручуватися у спіраль, яка, розгорнувшись, може завдати серйозного «удару». Також не рекомендується шкодувати себе, навіть якщо здаватиметься, що для цього є вагома причина: жалість позбавляє конструктивності, яка необхідна для того, щоб досягти хоч скільки-небудь серйозних результатів.
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