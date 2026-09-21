ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 вересня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 22 вересня?

Місяць розповідає

День, коли творити добро не тільки благородно, а й вигідно — воно обов’язково повертається до нас сторицею, а ось погані вчинки надовго переведуть нас на чорну смугу життя і принесуть неприємності у всіх життєвих сферах без винятку.

Місяць рекомендує

Можна дарувати подарунки та займатися благодійністю, але будь-які вчинки такого роду мають бути продиктовані лише добрими намірами — за злі наміри доля досить швидко покарає. Бажано очищати навколишній простір за допомогою води: прибравши в домі, вдасться усунути весь негатив, що накопичився в ньому.

Місяць застерігає

Не можна реагувати на провокації, які в цей час можуть надходити від оточення: небажано дозволяти конфліктам заглиблюватися та закручуватися у спіраль, яка, розгорнувшись, може завдати серйозного «удару». Також не рекомендується шкодувати себе, навіть якщо здаватиметься, що для цього є вагома причина: жалість позбавляє конструктивності, яка необхідна для того, щоб досягти хоч скільки-небудь серйозних результатів.

Читайте також:

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie