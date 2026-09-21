Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 вересня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 22 вересня?

Реклама

Місяць розповідає

День, коли творити добро не тільки благородно, а й вигідно — воно обов’язково повертається до нас сторицею, а ось погані вчинки надовго переведуть нас на чорну смугу життя і принесуть неприємності у всіх життєвих сферах без винятку.

Реклама

Місяць рекомендує

Можна дарувати подарунки та займатися благодійністю, але будь-які вчинки такого роду мають бути продиктовані лише добрими намірами — за злі наміри доля досить швидко покарає. Бажано очищати навколишній простір за допомогою води: прибравши в домі, вдасться усунути весь негатив, що накопичився в ньому.

Місяць застерігає

Не можна реагувати на провокації, які в цей час можуть надходити від оточення: небажано дозволяти конфліктам заглиблюватися та закручуватися у спіраль, яка, розгорнувшись, може завдати серйозного «удару». Також не рекомендується шкодувати себе, навіть якщо здаватиметься, що для цього є вагома причина: жалість позбавляє конструктивності, яка необхідна для того, щоб досягти хоч скільки-небудь серйозних результатів.

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів