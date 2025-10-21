ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 жовтня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 22 жовтня?

Місяць розповідає

День, коли організм починає поповнюватися новими силами, а отже, можна розпочинати реалізацію проєктів, підготовкою яких ми займалися останнім часом.

Місяць рекомендує

Обираючи між фізичною і розумовою працею, потрібно зупинитися на останній — інтелектуальні та розумові здібності в цей час виявляться на висоті. Важливо також утриматися від негативної реакції на слова близьких людей, оскільки вона буде зумовлена не їхньою поведінкою, а притаманною нам сьогодні дратівливістю.

Місяць застерігає

Не можна ні з ким ділитися своїми задумами і планами: навіть найближчим і перевіреним людям небажано говорити про те, що задумали. По-перше, хтось із колег може скористатися нашими ідеями і втілити їх у життя. По-друге, разом зі словами може піти енергія, необхідна для того, щоб «казка стала бувальщиною», а отже, всі зусилля виявляться марними.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
101
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie