Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 жовтня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 22 жовтня?

Місяць розповідає

День, коли організм починає поповнюватися новими силами, а отже, можна розпочинати реалізацію проєктів, підготовкою яких ми займалися останнім часом.

Реклама

Місяць рекомендує

Обираючи між фізичною і розумовою працею, потрібно зупинитися на останній — інтелектуальні та розумові здібності в цей час виявляться на висоті. Важливо також утриматися від негативної реакції на слова близьких людей, оскільки вона буде зумовлена не їхньою поведінкою, а притаманною нам сьогодні дратівливістю.

Місяць застерігає

Не можна ні з ким ділитися своїми задумами і планами: навіть найближчим і перевіреним людям небажано говорити про те, що задумали. По-перше, хтось із колег може скористатися нашими ідеями і втілити їх у життя. По-друге, разом зі словами може піти енергія, необхідна для того, щоб «казка стала бувальщиною», а отже, всі зусилля виявляться марними.

Читайте також: