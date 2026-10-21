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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 жовтня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 22 жовтня?

Місяць розповідає

Цей день сприятливий для активних дій — до того ж не лише у професійних справах, а й у особистому житті, де ініціатива особливо вітається.

Місяць рекомендує

Оскільки досягти успіху одразу в усіх напрямах не вдасться, потрібно вибрати один, найважливіший, і зосередитися саме на ньому. Відчуття дежавю, яке може охопити нас у цей час, дасть зрозуміти, у чому ми колись мали рацію, а в чому — помилилися, тому не варто відганяти від себе спогади — вони будуть дуже корисними. У випадковій суперечці — якого б предмета вона не стосувалася — не варто відстоювати свою точку зору за будь-яку ціну: нехай обидві сторони залишаться зі своєю думкою.

Місяць застерігає

Цього дня краще утриматися від роботи над серйозними професійними проєктами — щось у них обов’язково піде не так. Не можна робити критичні зауваження на адресу оточення — особливо близьких і колег, це ускладнить, а в деяких випадках і зруйнує стосунки з ними. Вирішуючи питання, що стосуються особистого життя, потрібно керуватися лише власними міркуваннями — чужі поради в цей час будуть зайвими.

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