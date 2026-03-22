Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 березня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 23 березня?
Місяць розповідає
День змін, які торкнуться всіх сфер нашого життя, головне — не опиратися їм, інакше сили виявляться витраченими даремно, а зірки, які змушують нас змінюватися і змінювати все навколо, однаково зроблять усе по-своєму. Незважаючи на специфіку нинішньої місячної доби, це продуктивний час, який дасть змогу отримати очікуваний результат.
Місяць рекомендує
Важливо звернути увагу на сни — саме вони принесуть відповідь на важливе для нас запитання. Можна — і потрібно — піклуватися про своє здоров’я: записуватися на прийом до лікаря, проходити комплексне — або часткове — обстеження, дотримуватися всіх його рекомендацій.
Місяць застерігає
Небажано демонструвати людям навколо своє негативне ставлення, навіть якщо об’єктивно вони на нього заслуговують — неминучий у такому разі конфлікт може мати серйозні наслідки. Також не можна дозволяти недоброзичливо налаштованим до нас людям втягнути нас у сварку — краще пропустити їхні злісні висловлювання чи натяки повз вуха.
