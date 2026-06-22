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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
233
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 червня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 23 червня?

Місяць розповідає

День потужної космічної енергії, яка робить можливим будь-яку — навіть дуже складну — справу, насамперед професійного характеру, але лише за умови, що вона спрямована не на руйнування, а на творення.

Місяць рекомендує

Щоб досягти успіху в роботі, потрібно скористатися гарним настроєм, який супроводжуватиме нас від самого ранку — під його позитивним впливом вдасться зробити набагато більше, ніж спочатку планувалося — не можна упускати можливість скористатися цим фактором. Це також гарний час для примирення з людиною, яку ми — навмисно чи ненавмисно — образили: для цього достатньо буде визнати свою помилку.

Місяць застерігає

Не варто одразу ж кидатися в обійми потенційного роботодавця, який зробить вам пропозицію, що позиціонується як надзвичайно вигідна як з професійної, так і з фінансової точки зору: спочатку її необхідно як слід обміркувати і лише потім давати — або не давати — свою згоду.

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Дата публікації
Кількість переглядів
233
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