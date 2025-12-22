Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 грудня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 23 грудня?

Місяць розповідає

День першого в місячному циклі протистояння добра і зла, яке наразі не можна назвати відкритою боротьбою — для неї як в одного, так і в іншого ще недостатньо сил, але зробити свій вибір щодо того, на чиєму боці ти перебуваєш, доведеться кожному.

Місяць рекомендує

Можна переходити на вищу посаду, змінювати місце роботи і навіть сферу діяльності — на пропозиції такого штибу, які надійдуть цього дня, зірки рекомендують сміливо відповідати згодою.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна відповідати злом на зло, навіть якщо спокуса зробити це буде сильною, як ніколи: бажано — заради різноманітності — зробити кривдникові добро, збентеживши його та змусивши замислитися і зрозуміти, наскільки сильно він помилявся.

