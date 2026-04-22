Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 квітня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 23 квітня
Місяць розповідає
День потужного припливу енергії, поводитися з якою потрібно максимально обережно, інакше замість користі вона принесе шкоду. Шкідлива і надмірна — і не завжди обґрунтована — впевненість у своїх силах: відчувши її, можна припуститися помилки, яку доведеться довго виправляти.
Місяць рекомендує
Будь-яке слово, вимовлене вголос, майже одразу ж матеріалізується, тому дуже важливо правильно формулювати будь-які висловлювання — це допоможе уникнути неприємних наслідків, коли через необережність можна отримати зовсім не те, що хотілося, а інколи результат може і зовсім виявитися протилежним. Особливу увагу слід звернути на сни нинішньої ночі — вони дадуть відповідь на важливе запитання, особливо якщо перед тим, як лягти спати, поставити його своїй підсвідомості.
Місяць застерігає
Не можна витрачати сили на дрібниці — будь-яку мету треба правильно вибрати і ретельно обґрунтувати, інакше час і сили будуть витрачені даремно.
