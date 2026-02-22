Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 лютого

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 23 лютого?

Місяць розповідає

День, коли багатьом із нас може здатися, що нам підвладна будь-яка справа, через що можна взятися за роботу, яка поки що нам не до снаги. Зазвичай це призводить до негативних наслідків, тому енергію, якої не бракуватиме, необхідно витрачати з розумом.

Реклама

Місяць рекомендує

Можна звертатися до державних установ, підписувати договори, укладати угоди, також добре минуть презентації та ділові переговори. Отримати важливу для людини відповідь можна буде уві сні, але сама вона не прийде — запитання потрібно поставити своїй підсвідомості перед тим, як лягти спати.

Місяць застерігає

Не можна їсти куряче м’ясо, включно із субпродуктами, і яйця — астрологи вважають ці продукти поганою прикметою, чого — за найменшої можливості — потрібно уникати. Заборонено бажати будь-кому зла навіть подумки: такі недобрі думки одразу ж досягнуть своєї мети, але вмить повернуться назад — до того ж, у значно збільшеному обсязі.

Читайте також: