Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 листопада

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 23 листопада?

Місяць розповідає

День, коли кожному з нас доводиться робити вибір між світлом і темрявою, від якого найближчим часом залежатиме наше життя.

Місяць рекомендує

Протягом дня необхідно демонструвати витримку і не давати волі емоціям — підвищена конфліктність може негативно вплинути на стосунки з оточенням, зокрема й тими, від кого залежить наше життя, — передусім рідними і друзями.

Місяць застерігає

Не можна ігнорувати сон, який ми можемо побачити нинішньої ночі: навряд чи він буде віщим, але інформацію до роздумів дасть — використовуючи її, можна буде зробити висновок із ситуації, що склалася в житті.

