Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 23 листопада?

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Місяць розповідає

День, коли важко протистояти спокусам, які чатують на людину з усіх боків. І неважливо, якій із них доведеться чинити опір, її необхідно подолати — лише в такому разі вдасться зберегти самоповагу.

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Місяць рекомендує

Особливої уваги потребуватимуть діти, переважно підлітки: потрапивши під чужий — згубний — вплив, вони можуть спричинити чимало неприємностей — як самим собі, так і всій своїй родині. Домагаючись досягнення поставленої на сьогодні мети, в жодному разі не можна відволікатися на заняття, яких цілком можна уникнути: час і сили будуть витрачені, і зробити те, що заплановано, не вдасться.

Місяць застерігає

Нашим головним ворогом цього дня стануть лінощі — треба працювати, хай навіть насилу, інакше у професійному сенсі ми відкотимося на кілька кроків назад. Також цього дня доведеться переглянути ставлення до людини, яку ми звикли вважати своїм другом: найімовірніше, вона поведеться не найкращим чином і, що не менш важливо, не покається в цьому.

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