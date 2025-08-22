- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 серпня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 23 серпня?
Місяць розповідає
День, на який можна — і потрібно — планувати важливі справи: від того, наскільки вдалим виявиться перший крок, залежить, у кінцевому підсумку, результат усього проєкту загалом.
Місяць рекомендує
День, як і належить у вихідний, рекомендується провести в стані спокою і релаксу, головне — не піддатися спокусі трохи подрімати і не заснути на добрих пів дня — так можна пропустити найцікавіше. Спілкування з оточенням, щоб уникнути конфліктів, — краще звести до мінімуму, залишити поруч можна тільки найближчих, сварки з якими неможливі за визначенням.
Місяць застерігає
Не варто починати роботу над новим проєктом, навіть якщо йтиметься лише про домашні справи: успіхом він однаково не увінчається. Будь-яку роботу потрібно чергувати з відпочинком, інакше можна сильно втомитися і до кінця дня впасти без сил, що буде вкрай прикро, оскільки саме на вечір зірки приготували нам приємний сюрприз.
