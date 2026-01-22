ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 січня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 23 січня?

Місяць розповідає

Не найкращий час для активних дій — вони навряд чи виявляться вдалими, тому краще присвятити його спостереженням, роздумам над побаченим.

Місяць рекомендує

Зосередитися на розв’язанні важливого питання допоможе усамітнення: не відволікаючись на марнотратні розмови і суперечки, можна зберегти енергію для серйозних роздумів і необхідних висновків.

Місяць застерігає

Не варто планувати розв’язання серйозних завдань — користі від такої роботи отримати однаково не вдасться. Не можна грубити людям із оточення, навіть якщо вони, на наш погляд, варті такого ставлення: навіщо множити зло, якщо можна просто не звертати увагу на чужий негатив.

