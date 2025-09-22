ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 вересня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 23 вересня?

Місяць розповідає

День, енергетика якого ділиться на дві частини: у першій його половині яскраво виражений негатив, що схиляє нас до роздратування — аж до агресії, у другій — атмосфера поступово заспокоїться, і нам буде легше спілкуватися одне з одним.

Місяць рекомендує

До будь-якого завдання, яке ми поставимо перед собою цього дня, важливо йти крок за кроком, не відволікаючись на дрібниці. Важливо запам’ятати, а потім добре обміркувати сни нинішньої ночі — в них може міститися важлива життєва підказка.

Місяць застерігає

День, коли дуже важливо тримати себе в руках, не допускаючи сплеску емоцій: вони можуть стати причиною прикрої сварки з колегами і, що особливо неприємно, з начальством.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie