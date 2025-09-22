- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 вересня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 23 вересня?
Місяць розповідає
День, енергетика якого ділиться на дві частини: у першій його половині яскраво виражений негатив, що схиляє нас до роздратування — аж до агресії, у другій — атмосфера поступово заспокоїться, і нам буде легше спілкуватися одне з одним.
Місяць рекомендує
До будь-якого завдання, яке ми поставимо перед собою цього дня, важливо йти крок за кроком, не відволікаючись на дрібниці. Важливо запам’ятати, а потім добре обміркувати сни нинішньої ночі — в них може міститися важлива життєва підказка.
Місяць застерігає
День, коли дуже важливо тримати себе в руках, не допускаючи сплеску емоцій: вони можуть стати причиною прикрої сварки з колегами і, що особливо неприємно, з начальством.
