Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 вересня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 23 вересня?

Місяць розповідає

День, енергетика якого ділиться на дві частини: у першій його половині яскраво виражений негатив, що схиляє нас до роздратування — аж до агресії, у другій — атмосфера поступово заспокоїться, і нам буде легше спілкуватися одне з одним.

Місяць рекомендує

До будь-якого завдання, яке ми поставимо перед собою цього дня, важливо йти крок за кроком, не відволікаючись на дрібниці. Важливо запам’ятати, а потім добре обміркувати сни нинішньої ночі — в них може міститися важлива життєва підказка.

Місяць застерігає

День, коли дуже важливо тримати себе в руках, не допускаючи сплеску емоцій: вони можуть стати причиною прикрої сварки з колегами і, що особливо неприємно, з начальством.

