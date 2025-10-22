ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 жовтня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 23 жовтня?

Місяць розповідає

День негативної енергетики, протягом якого — особливо в першій його половині — на каверзи можна чекати від найближчих людей. Повністю уникнути такого — місячного — впливу не можна, але його можна значно мінімізувати — для цього необхідно бути обережним у всіх сферах життя.

Місяць рекомендує

Втому, яку ми можемо відчути в цей час, хоч як дивно це прозвучить, потрібно «лікувати»… роботою: захопившись, можна й не помітити, як перевтома випарується, а на її місце прийдуть ентузіазм і бажання працювати на досягнення мети.

Місяць застерігає

Не можна поспішати з оформленням ділових документів: оскільки цього дня в їхній текст може вкрастися прикра помилка, краще відкласти підписання важливих паперів хоча б на кілька днів. Необхідно дотримуватися обережності у розв’язанні фінансових питань, а ще ліпше і зовсім від них відмовитися — замість очікуваного прибутку можна отримати збиток.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie