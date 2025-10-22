- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 жовтня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 23 жовтня?
Місяць розповідає
День негативної енергетики, протягом якого — особливо в першій його половині — на каверзи можна чекати від найближчих людей. Повністю уникнути такого — місячного — впливу не можна, але його можна значно мінімізувати — для цього необхідно бути обережним у всіх сферах життя.
Місяць рекомендує
Втому, яку ми можемо відчути в цей час, хоч як дивно це прозвучить, потрібно «лікувати»… роботою: захопившись, можна й не помітити, як перевтома випарується, а на її місце прийдуть ентузіазм і бажання працювати на досягнення мети.
Місяць застерігає
Не можна поспішати з оформленням ділових документів: оскільки цього дня в їхній текст може вкрастися прикра помилка, краще відкласти підписання важливих паперів хоча б на кілька днів. Необхідно дотримуватися обережності у розв’язанні фінансових питань, а ще ліпше і зовсім від них відмовитися — замість очікуваного прибутку можна отримати збиток.
