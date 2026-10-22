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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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8
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 жовтня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 23 жовтня?

Місяць розповідає

День потужної енергетики, яка не тільки сприяє успіхам у всіх сферах нашого життя, а й викликає приємні емоції, що в наш час є надзвичайно важливим.

Місяць рекомендує

Удача — як у професійному, так і в особистому плані — буде на боці тих, хто впевнений у собі: у стосунках із коханою людиною ця риса виявиться не менш важливою, ніж на роботі. Можна ухвалювати рішення про різкі — і приємні — зміни в особистому житті — наприклад, офіційне оформлення стосунків, які до цього часу були вільними. Цей день дасть можливість виправити припущену раніше помилку: треба скористатися шансом, інакше вона може завести нас зовсім не в той бік. Успішними будуть будь-які фінансові операції — зокрема й ті, що пов’язані з удачею: можна, наприклад, купувати лотерейні білети — один із них обов’язково виявиться виграшним.

Місяць застерігає

Не варто брати близько до серця висловлювання недоброзичливців: попри їхній негативний емоційний відтінок, вони не мають жодного стосунку до істини, тож не варто витрачати на них свої нерви та сили.

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