Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 24 березня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 24 березня?
Місяць розповідає
Час спокійної енергетики, яка не передбачає різких рухів і активних дій. Непередбачуваних — як приємних, так і не дуже — подій можна не очікувати, а люди з оточення ставитимуться до нас максимально доброзичливо.
Місяць рекомендує
Доброта, проявлена до людей, сьогодні принесе набагато більше користі, ніж злість і корисливість, тому з повним правом можна сказати, що сьогодні бути хорошою людиною вигідно — хотілося б, щоб так було завжди. Має сенс згадати про своє хобі, яке саме в цей час може стати настільки ж серйозним — і навіть бюджетоутворювальним — заняттям, як і основна професійна діяльність.
Місяць застерігає
Не можна жертвувати своїми інтересами як професійними, так і особистими: потрібно припинити бути скромними і почати казати «ні». Також протипоказано пускати справи, хоч би якої б властивості вони не були, на самоплив: успіх чекає тільки на тих, хто контролюватиме свої проєкти на кожному етапи роботи над ними.
