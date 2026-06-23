Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 24 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 24 червня?

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Місяць розповідає

Енергія, якої цього дня буде навіть занадто багато, не повинна вийти з-під контролю, бо в такому разі вона стане некерованою і принесе не стільки користі, скільки шкоди.

Місяць рекомендує

Бажано розпочати роботу над проєктом, який — через свою трудомісткість — тривалий час залишався лише у планах, а тепер настав час його втілити. Також у цю місячну добу, яка має безпосередній стосунок до сім’ї зокрема та до роду загалом, важливо хоча б частину часу провести зі своїми рідними та близькими.

Місяць застерігає

Не рекомендується займатися серйозними фінансовими проєктами — щось у їх реалізації може піти не так і засмутити нас, тому слід зосередитися на дрібних — незначних — операціях. Не варто також займатися справами, які нас дратують — замість успіху вони призведуть до невдачі.

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