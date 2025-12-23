ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 24 грудня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Міла Корольова
Луна

Луна / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 24 грудня?

Місяць розповідає

День революційних професійних і життєвих змін, коли треба ставати до реалізації важливих проєктів і ухвалювати серйозні рішення.

Місяць рекомендує

Успіх у всіх життєвих сферах буде супроводжувати тільки тих, хто впевнений як у своїх силах, так і в правильності мети, яку він собі обрав, якщо є хоча б найменший сумнів у першому або другому пункті, краще за роботу не братися, однаково пуття від неї не буде.

Місяць застерігає

Важливо виявляти обережність щодо продуктів, які вживаються в їжу, особливо якщо йдеться про громадське харчування або фастфуд — надто велика ймовірність харчового отруєння, що напередодні свята, м’яко кажучи, небажано.

Дата публікації
Кількість переглядів
70
