Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 24 лютого
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 24 лютого?
Місяць розповідає
День вогню, який трансформує як кожну людину, так і її життя загалом і проводить нас через випробування, що змінюють нас на краще. Стосується цей процес не лише психологічного, а й клітинного рівня, тож можна сказати, що з нього ми виходимо зовсім іншими — як у моральному, так і у фізичному сенсі.
Місяць рекомендує
Необхідно звернути увагу на сни нинішньої ночі — вони не лише передбачать майбутні події, а й підкажуть, як поводитися в ситуації, що склалася. Дуже важливо уникати переохолодження — навіть легка застуда може призвести до серйозних ускладнень.
Місяць застерігає
Необхідно відмовитися від сидячого способу життя: навіть у роботі, яка жодним чином не пов’язана з фізичною активністю, необхідно робити перерви для розминки. Невдалий день для весілля і заручин — такі заходи краще перенести на інший час.
