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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 24 липня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 24 липня?

Місяць розповідає

День потужної енергії, яка втілить у життя будь-які плани та мрії — особливо якщо докласти зусиль для їх реалізації.

Місяць рекомендує

Досягти бажаного — насамперед у професійному плані — вдасться лише в тому разі, якщо, поставивши мету, йти до неї, не зважаючи на перешкоди, які можуть виникнути на шляху. Можна вирушати в поїздки та подорожі будь-якого характеру, але, найімовірніше, у цей час вони будуть пов’язані з відпочинком. День також сприятливий для бесід із друзями, головне, щоб спілкування не відбувалося на шкоду роботі, тому спочатку потрібно завершити всі заплановані на цей день справи, а потім домовлятися про зустріч.

Місяць застерігає

Не можна витрачати час і сили на роботу над незначними проєктами, які можуть зачекати принаймні до початку наступного тижня — для роботи слід обирати лише справді серйозні справи. Також дуже важливо — не марнувати час даремно: необхідно з користю використовувати кожну хвилину, тоді й результати дадуть привід для задоволення — як морального, так і матеріального.

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Дата публікації
Кількість переглядів
172
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