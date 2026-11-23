Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць впливає на наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 24 листопада?

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Місяць розповідає

День — один з найлегших і найгармонійніших у всьому місячному циклі, — незважаючи на те, що це вівторок, ідеально підходить для відпочинку та релаксу. Професійна діяльність у цей час не буде успішною, тому зірки радять зайнятися улюбленою справою, яку ми останнім часом занедбали.

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Місяць рекомендує

Якщо уникнути роботи не вдасться, необхідно діяти без зайвого ентузіазму — він лише завадить. Також не варто розпорошуватися на дрібні справи, які заберуть сили й енергію, проте ні на крок не наблизять до поставленої мети, тому потрібно зосередитися на основному завданні та не відступати від нього. По пораду — як професійну, так й особисту — треба звертатися до близької людини: у її словах не буде особистої зацікавленості, а отже, нею можна керуватися.

Місяць застерігає

Навіть якщо людина чимось перед нами завинила, ображати її не варто — своє негативне ставлення до неї можна висловити, просто проігнорувавши її, що виявиться навіть більшою неприємністю. Зарозумілість щодо людей навколо небажана завжди, а сьогодні — особливо: вона негативно позначиться на взаєминах, а отже, в майбутньому ми не зможемо звернутися по допомогу до тих, ким знехтували.

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