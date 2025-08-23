ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 24 серпня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 24 серпня?

Місяць розповідає

У першій половині дня можна будувати плани на майбутнє, ретельно продумуючи кожну деталь, у другій потрібно братися до поступового їхнього втілення в життя.

Місяць рекомендує

Допомогти цього дня іншій людині — гарна прикмета, тому не варто відмовляти в проханні тому, хто про щось нас попросить. Сни, які ми побачимо нинішньої ночі, міститимуть у собі дуже важливу пораду, яку зірки радять запам’ятати, — стане у пригоді вона не скоро, але, коли це станеться, ми зрозуміємо всю її цінність для нас.

Місяць застерігає

Незважаючи на вихідний, спілкування з близькими людьми необхідно скоротити до мінімуму, особливо небажано призначати романтичні побачення: до конфлікту така зустріч не призведе, але й очікуваних приємних емоцій не принесе — навпаки, вона мине в нудній атмосфері, що може зіпсувати стосунки.

