Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 24 січня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 24 січня?

Місяць розповідає

День, коли не можна брехати і бажати зла іншим людям. Брехня дуже швидко виявиться і не найкращим чином відіб’ється на вашій репутації, а недобрі посили на адресу оточення можуть незабаром повернутися до нас бумерангом.

Місяць рекомендує

Енергію, яку кожен із нас відчує цього дня, важливо витрачати мудро й ощадливо. Успішними обіцяють бути будь-які дії, спрямовані на пошуки нової роботи: можна складати, надсилати резюме або обдзвонювати знайомих, до снаги яким скласти протекцію.

Місяць застерігає

Говорити цього дня можна якомога менше, а мовчати — якомога більше, інакше незабаром доведеться пошкодувати про сказані — зопалу або з необережності — слова.

