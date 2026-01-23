- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 24 січня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 24 січня?
Місяць розповідає
День, коли не можна брехати і бажати зла іншим людям. Брехня дуже швидко виявиться і не найкращим чином відіб’ється на вашій репутації, а недобрі посили на адресу оточення можуть незабаром повернутися до нас бумерангом.
Місяць рекомендує
Енергію, яку кожен із нас відчує цього дня, важливо витрачати мудро й ощадливо. Успішними обіцяють бути будь-які дії, спрямовані на пошуки нової роботи: можна складати, надсилати резюме або обдзвонювати знайомих, до снаги яким скласти протекцію.
Місяць застерігає
Говорити цього дня можна якомога менше, а мовчати — якомога більше, інакше незабаром доведеться пошкодувати про сказані — зопалу або з необережності — слова.
