Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 24 травня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 24 травня?

Місяць розповідає

День, коли активізуються сили зла, тому потрібно проявляти особливу обережність, щоб вони не завдали нам серйозної шкоди. У такі дні ми страждаємо від сумнівів і стаємо недовірливими, через що нас легко ввести в оману й обдурити. Також великий ризик стати жертвою шахраїв, від яких бажано триматися подалі.

Місяць рекомендує

День — і в цьому сенсі добре, що він випадає на вихідний — краще провести вдома, скоротивши спілкування навіть із близькими людьми. Важливо звернути особливу увагу на сни: через них підсвідомість може дати відповідь на важливе запитання, проаналізувавши інформацію, яку ми їй надаємо.

Місяць застерігає

Не можна ризикувати грошима, навіть якщо справа стосується незначних витрат -= кошти виявляться викинутими на вітер. Необхідно дотримуватися обережності за порогом свого будинку: не рекомендується носити з собою великі суми грошей, надягати дорогі прикраси, ходити темної пори доби по безлюдних вулицях. Також не варто стригтися, оскільки відвідування перукарні може негативно позначитися на здоров’ї, і зайвий раз дивитися в дзеркала, сьогодні це — погана прикмета.

