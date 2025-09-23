Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 24 вересня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 24 вересня?

Місяць розповідає

День, коли зло протистоїть добру, та, на щастя, сил для того, щоб перемогти, йому не вистачить. Проте кожному з нас доведеться балансувати на межі добра і зла, обираючи те, що нам ближче. Втім, важливо пам’ятати, що за своє рішення — яким би воно не було — обов’язково доведеться відповідати.

Місяць рекомендує

День сприятливий для будь-якої фізичної роботи: можна робити ремонт, проводити генеральне прибирання, наводити лад на дачі — збирати залишки врожаю і займатися консервуванням.

Місяць застерігає

Небажано демонструвати характер ні вдома, ні на роботі: сварка з близькою людиною може призвести до розлучення, а конфлікт на роботі — як із колегами, так і з начальством — до звільнення. Також сьогодні необхідно утриматися від алкогольних напоїв — їхнє вживання може негативно позначитися як на самопочутті, так і на поведінці: під впливом винних парів можна наговорити зайвого.

