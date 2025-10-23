Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 24 жовтня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 24 жовтня?

Місяць розповідає

День агресії, яка, незважаючи на свою незначну концентрацію, може чинити негативний вплив на наше життя. Хочемо ми того чи ні, але нам доведеться визначитися з тим, що кожній конкретній людині ближче — добро або зло, і зробити один — нехай навіть не найзначніший вчинок, який підтверджує вибір.

Місяць рекомендує

Дуже важливо бути терплячими до слів і дій інших людей — вони мають повне право на свою власну думку. Енергію дня рекомендується спрямувати в конструктивне русло — оголошувати оточенню війну не варто, у результаті можна постраждати самим.

Місяць застерігає

Необхідно відмовитися від вживання алкоголю, навіть якщо привід для цього виявиться вагомим: під його впливом ми ризикуємо наговорити того, за що згодом буде соромно.

