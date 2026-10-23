ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 24 жовтня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 24 жовтня?

Місяць розповідає

У день, коли спокуси підстерігають нас на кожному кроці, протистояти їм буде важко, але, водночас, це можливо і необхідно. Неважливо, якого роду буде спокуса, якій доведеться протистояти, головне — її подолати — інакше з наслідками своєї слабкості доведеться стикатися ще довгий час.

Місяць рекомендує

Найкращим заняттям для всіх нас цього дня має стати благодійність: вона відверне увагу від сумних думок, які можуть охоплювати нас у цей час. Допомога іншим — чудова нагода усвідомити, що їм гірше, ніж вам. Незважаючи на вихідний, вирушати на шопінг — не найкраща ідея: у результаті ми можемо стати власниками речей, на які в інший час навіть не поглянули б, тож краще оминати магазини.

Місяць застерігає

Не варто піддаватися лінощам, які перемагатимуть нас від самого ранку: можливо, змусити себе діяти з підвищеним ентузіазмом нам і не вдасться, але хоча б зайнятися рутинною роботою можна і потрібно.

Читайте також:

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie