Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 24 жовтня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 24 жовтня?

Реклама

Місяць розповідає

У день, коли спокуси підстерігають нас на кожному кроці, протистояти їм буде важко, але, водночас, це можливо і необхідно. Неважливо, якого роду буде спокуса, якій доведеться протистояти, головне — її подолати — інакше з наслідками своєї слабкості доведеться стикатися ще довгий час.

Реклама

Місяць рекомендує

Найкращим заняттям для всіх нас цього дня має стати благодійність: вона відверне увагу від сумних думок, які можуть охоплювати нас у цей час. Допомога іншим — чудова нагода усвідомити, що їм гірше, ніж вам. Незважаючи на вихідний, вирушати на шопінг — не найкраща ідея: у результаті ми можемо стати власниками речей, на які в інший час навіть не поглянули б, тож краще оминати магазини.

Місяць застерігає

Не варто піддаватися лінощам, які перемагатимуть нас від самого ранку: можливо, змусити себе діяти з підвищеним ентузіазмом нам і не вдасться, але хоча б зайнятися рутинною роботою можна і потрібно.

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів