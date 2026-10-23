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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 24 жовтня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 24 жовтня?
Місяць розповідає
У день, коли спокуси підстерігають нас на кожному кроці, протистояти їм буде важко, але, водночас, це можливо і необхідно. Неважливо, якого роду буде спокуса, якій доведеться протистояти, головне — її подолати — інакше з наслідками своєї слабкості доведеться стикатися ще довгий час.
Місяць рекомендує
Найкращим заняттям для всіх нас цього дня має стати благодійність: вона відверне увагу від сумних думок, які можуть охоплювати нас у цей час. Допомога іншим — чудова нагода усвідомити, що їм гірше, ніж вам. Незважаючи на вихідний, вирушати на шопінг — не найкраща ідея: у результаті ми можемо стати власниками речей, на які в інший час навіть не поглянули б, тож краще оминати магазини.
Місяць застерігає
Не варто піддаватися лінощам, які перемагатимуть нас від самого ранку: можливо, змусити себе діяти з підвищеним ентузіазмом нам і не вдасться, але хоча б зайнятися рутинною роботою можна і потрібно.
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