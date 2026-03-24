Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 березня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 25 березня?
Місяць розповідає
Потужний потік космічної енергії уможливить реалізацію будь-якої — навіть дуже складної — справи, але — тільки в тому разі, якщо вдасться зосередитися на поставленій меті, не відволікаючись на сторонні «подразники».
Місяць рекомендує
Можна — і потрібно — починати роботу над серйозними професійними проєктами, їхній результат принесе не тільки матеріальне, а й моральне задоволення — висока самооцінка коштує дуже дорого. У пошуках відповіді на будь-яке важливе запитання необхідно керуватися не логікою, а інтуїцією — вона не дасть помилитися.
Місяць застерігає
Не можна упустити небачені професійні можливості, які надасть нам цей день — згодом про це доведеться пошкодувати. Небажано ігнорувати дзвінки з незнайомих номерів — завдяки їм можна буде отримати важливу інформацію, яка стосується як справ, так і особистого життя.
