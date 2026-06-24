Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 25 червня?

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Місяць розповідає

День не надто позитивної місячної енергії, яка може негативно вплинути на наші настрій і загальний емоційний стан. Як правило, у таку місячну добу ми стаємо легкозбудливими, недовірливими та дратівливими, а отже, перетворюємося на зручний об’єкт найрізноманітніших маніпуляцій.

Місяць рекомендує

День — або принаймні ту його частину, що призначена для роботи — бажано провести наодинці: так ми не будемо відволікатися на сторонні «подразники» і зможемо зосередитися на вирішенні професійного завдання, що стоїть перед нами. Також у цей час не тільки можна, але й потрібно аналізувати все, що ми зробили за попередній період, до того ж це стосується не лише професійної діяльності, а й особистого життя. Це допоможе зробити важливі висновки як щодо припущених помилок, так і щодо успіхів, яких вдалося досягти: перших надалі вдасться уникнути, а другі — повторити та примножити.

Місяць застерігає

Дуже важливо бути обережними у висловлюваннях: різкі чи образливі слова на адресу оточення можуть стати приводом для серйозного конфлікту — нам їх довго не пробачать. Також категорично не рекомендується нікого обговорювати, а тим більше критикувати: навряд чи тому, про кого ми будемо говорити, сподобається така наша поведінка.

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