Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 грудня

Луна / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 25 грудня?

Місяць розповідає

День, коли можна — і потрібно — втілювати в життя нові ідеї, які вдалося накопичити до цього часу: всі вони будуть буквально приречені на успіх.

Місяць рекомендує

Незважаючи на свято, спілкуватися з оточенням бажано стримано, без емоцій — вони можуть негативно позначитися на стосунках. Хоч би чому присвятили цей день — роботі чи відпочинку, не варто марнувати час даремно — згодом ми про це пошкодуємо. У пошуках відповіді на важливі — як професійні, так і особисті — питання необхідно звернути увагу на підказки, які даватиме інтуїція.

Місяць застерігає

Небажано висловлювати неприємним для нас людям все, що ми про них думаємо, навіть якщо спокуса зробити це буде великою: результат такого з’ясування стосунків може виявитися непередбачуваним.

