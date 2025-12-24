ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 грудня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Луна

Луна / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 25 грудня?

Місяць розповідає

День, коли можна — і потрібно — втілювати в життя нові ідеї, які вдалося накопичити до цього часу: всі вони будуть буквально приречені на успіх.

Місяць рекомендує

Незважаючи на свято, спілкуватися з оточенням бажано стримано, без емоцій — вони можуть негативно позначитися на стосунках. Хоч би чому присвятили цей день — роботі чи відпочинку, не варто марнувати час даремно — згодом ми про це пошкодуємо. У пошуках відповіді на важливі — як професійні, так і особисті — питання необхідно звернути увагу на підказки, які даватиме інтуїція.

Місяць застерігає

Небажано висловлювати неприємним для нас людям все, що ми про них думаємо, навіть якщо спокуса зробити це буде великою: результат такого з’ясування стосунків може виявитися непередбачуваним.

Дата публікації
Кількість переглядів
119
