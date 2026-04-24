Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 квітня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 25 квітня?

Місяць розповідає

День активізації сил зла, ставитися до яких необхідно з побоюванням. Велика ймовірність ошукатися або бути ошуканими, ставши жертвою шахраїв або просто негативно налаштованих щодо нас людей.

Місяць рекомендує

Гарний день для очищення — до того ж, як на фізичному, так і на моральному рівні. Потрібно не тільки обмежити себе в харчуванні й відвідати лазню або сауну, а й викинути з голови погані думки, що часто лякають. Необхідно налаштувати себе на позитив і конструктив: якщо проблема є, її потрібно розв’язувати, а якщо ні, то й перейматися нема про що.

Місяць застерігає

Не можна піддаватися сумнівам і страхам, піддаватися на провокації та вступати в конфлікти — особливо, якщо в них нас стануть втягувати незнайомі люди. Небезпечно ризикувати навіть невеликими грошовими сумами, збиток унаслідок цього може виявитися набагато серйознішим, ніж видасться на перший погляд. Не варто звертати увагу на сни з неприємним сюжетом: вони викличуть негативні емоції, але водночас — на щастя — не збудуться.

