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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 липня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 25 липня?

Місяць розповідає

День, коли обов’язково треба робити добро: допомагати, дарувати подарунки, навіть якщо йдеться про невеликі сувеніри — головне, обирати їх з урахуванням захоплень та інтересів того, кому вони призначені.

Місяць рекомендує

Будь-яке добро, зроблене цього дня, обов’язково повернеться до нас бумерангом, втім, це стосується й зла, тому необхідно ретельно зважувати свої слова та вчинки — вони матимуть далекосяжні наслідки. Питання — професійного чи життєвого характеру — на яке у нас поки що немає відповіді, необхідно поставити не оточенню, яке знається на цій справі не більше за нас, а Всесвіту: він дасть знак, як вчинити.

Місяць застерігає

Не варто реагувати на уїдливі зауваження та критичні зауваження, які цього дня можуть висловлювати близькі люди: зрештою, давні та міцні стосунки з ними набагато важливіші за дрібні образи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
17
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