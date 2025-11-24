ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 листопада

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 25 листопада?

Місяць розповідає

Нинішній день, незважаючи на розпал робочого тижня, зірки радять присвячувати не активним діям, а інтелектуальній діяльності та роздумам.

Місяць рекомендує

Оскільки конфлікти цього дня не передбачаються, а люди — навіть незнайомі — будуть схильні допомагати одне одному, можна вести ділові переговори та вирішувати питання особистого характеру — успіх в обох випадках гарантований. У багатьох із нас відкриються екстрасенсорні здібності, що зробить можливим пошук не лише зниклих речей і тварин, а й людей, які з якихось причин давно не виходять на зв’язок.

Місяць застерігає

Небажано стригти волосся та обрізати нігті — відвідування салону краси, навіть якщо воно було заплановане заздалегідь, краще перенести.

