Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 листопада

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 25 листопада?

Місяць розповідає

Нинішній день, незважаючи на розпал робочого тижня, зірки радять присвячувати не активним діям, а інтелектуальній діяльності та роздумам.

Реклама

Місяць рекомендує

Оскільки конфлікти цього дня не передбачаються, а люди — навіть незнайомі — будуть схильні допомагати одне одному, можна вести ділові переговори та вирішувати питання особистого характеру — успіх в обох випадках гарантований. У багатьох із нас відкриються екстрасенсорні здібності, що зробить можливим пошук не лише зниклих речей і тварин, а й людей, які з якихось причин давно не виходять на зв’язок.

Місяць застерігає

Небажано стригти волосся та обрізати нігті — відвідування салону краси, навіть якщо воно було заплановане заздалегідь, краще перенести.

Читайте також: