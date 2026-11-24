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Знаючи, якими характеристиками відзначаються конкретні місячні доби, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць впливає на наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 25 листопада?

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Місяць розповідає

День, коли категорично не рекомендується сумувати — песимізм негативно позначається на ситуації, що склалася: вищі сили, які супроводжують людину протягом усього життя, можуть образитися і показати, як буває, коли вони перестають про неї піклуватися. Зрозуміло, що в наш час зовнішніх приводів для свята обмаль, у такому разі треба пошукати його всередині — у душі він напевно знайдеться.

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«Луна» рекомендує

Вдало складуться будь-яка професійна діяльність, але особливо успішними будуть переговори з партнерами: вдасться досягти навіть тих домовленостей, які тривалий час здавалися неможливими. Перш ніж приступати до роботи над важливим проєктом, потрібно скласти детальний план своїх дій, інакше можна заплутатися у зроблених кроках.

Місяць застерігає

Не варто прислухатися до порад, які ми сьогодні можемо почути від оточуючих: вони навряд чи зможуть оцінити ситуацію максимально об’єктивно, а отже, підштовхнуть нас не в той — іноді протилежний необхідному — бік. Також велика ймовірність «емоційних коливань» від різкого знака «мінус» до не менш переконливого знака «плюс»: важливо утримати себе в стані моральної рівноваги, інакше легко можна повністю виснажити нервову систему.

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