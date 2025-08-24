ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 серпня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Міла Корольова
Місяць

Місяць

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них лише так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 25 серпня?

Місяць розповідає

День, коли таємне — яке досі існує лише у прихованому стані — вийде назовні і стане очевидним. Почне приносити результати все, що було зроблено раніше і вже здавалося марною працею.

Місяць рекомендує

Спілкуючись з людьми навколо, необхідно, як кажуть у таких випадках, притримати язик: різкі слова, сказані зопалу або невлад, можуть образити близьку людину, а загладжувати провину доведеться дуже довго.

Місяць застерігає

Необхідно максимально уважно поставитися до свого здоров’я: за найменших сигналів про захворювання, які надсилатиме організм, треба одразу ж звертатися до лікаря. Важливо також обережно поводитися з грошима — навіть отриману в супермаркеті решту необхідно ретельно перераховувати, а про те, щоб вкладатися в сумнівні справи, і йтися не може.

