Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 січня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 25 січня?
Місяць розповідає
День, коли можна і потрібно відмовлятися від уже досягнутих цілей, якими б важливими вони не були, заради нових і перспективних.
Місяць рекомендує
День — благо, на календарі вихідний — необхідно присвятити відпочинку, інакше дуже швидко можна буде знесилитися і не зробити всього, що намічено на найближчий час.
Місяць застерігає
Цього дня — втім, як і завжди — дуже важливо стримувати негативні емоції: виплеснувши їх назовні, ми не тільки зіпсуємо стосунки з оточенням, а й поставимо самих себе в незручне становище.
