Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 січня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 25 січня?

Місяць розповідає

День, коли можна і потрібно відмовлятися від уже досягнутих цілей, якими б важливими вони не були, заради нових і перспективних.

Реклама

Місяць рекомендує

День — благо, на календарі вихідний — необхідно присвятити відпочинку, інакше дуже швидко можна буде знесилитися і не зробити всього, що намічено на найближчий час.

Місяць застерігає

Цього дня — втім, як і завжди — дуже важливо стримувати негативні емоції: виплеснувши їх назовні, ми не тільки зіпсуємо стосунки з оточенням, а й поставимо самих себе в незручне становище.

Читайте також: