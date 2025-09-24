ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 вересня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 25 вересня?

Місяць розповідає

День кардинальних змін, які можуть перевернути життя кожного з нас із ніг на голову, а потім назад. Однак підходити до них потрібно, тільки ретельно продумавши всі свої кроки — імпровізація навряд чи дасть змогу досягти поставленої мети.

Місяць рекомендує

Як відповіді на запитання, які нас цікавлять, Всесвіт посилатиме знаки, на які важливо звертати увагу: підказка може прийти з найнесподіванішого джерела — не варто ігнорувати жодне з них.

Місяць застерігає

У цей час не варто нікому мститися, хоча спокуса зробити це буде великою — небажано марнувати на це непотрібне заняття час і сили, які стануть у пригоді для роботи та особистого життя. Не варто витрачати зайвого, навіть якщо здаватиметься, що без цієї речі просто неможливо прожити, та й загалом з фінансами цього дня потрібно поводитися максимально обережно — вони легко можуть «спливти» від нас.

