Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 жовтня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 25 жовтня?

Місяць розповідає

День кардинальних життєвих змін, багато з яких є воістину революційними — вони докорінно змінюють наше життя.

Місяць рекомендує

Можна ухвалювати серйозні професійні та життєві рішення, головне — не робити цього нашвидкуруч, не прорахувавши всі можливі «за» і «проти». Спонтанне рішення може призвести до серйозних помилок, які буде складно виправити.

Місяць застерігає

Не варто також брати на себе провину іншої людини, навіть якщо здасться, що ми просто зобов’язані вивести її з-під удару — до добра таке благородство — і самопожертва — не призведе. Чим би ми цього дня не займалися — навіть якщо йтиметься про господарські справи, не варто допускати й тіні сумнівів у своїх діях зокрема та здібностях загалом — тільки віра в себе дасть змогу досягти поставленої мети.

