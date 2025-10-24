ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 жовтня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 25 жовтня?

Місяць розповідає

День кардинальних життєвих змін, багато з яких є воістину революційними — вони докорінно змінюють наше життя.

Місяць рекомендує

Можна ухвалювати серйозні професійні та життєві рішення, головне — не робити цього нашвидкуруч, не прорахувавши всі можливі «за» і «проти». Спонтанне рішення може призвести до серйозних помилок, які буде складно виправити.

Місяць застерігає

Не варто також брати на себе провину іншої людини, навіть якщо здасться, що ми просто зобов’язані вивести її з-під удару — до добра таке благородство — і самопожертва — не призведе. Чим би ми цього дня не займалися — навіть якщо йтиметься про господарські справи, не варто допускати й тіні сумнівів у своїх діях зокрема та здібностях загалом — тільки віра в себе дасть змогу досягти поставленої мети.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
143
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie