Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 жовтня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 25 жовтня?

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Місяць розповідає

День, який, як і годиться у вихідний, ідеально підходить для відпочинку — як душевного, так і фізичного.

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Місяць рекомендує

Бажано зосередитися на справах — як особистого, так і побутового характеру, які через зайнятість ми весь час відкладали на потім. Якщо знадобиться слушна порада — насамперед особистого характеру — потрібно звернутися по неї до близької людини: у її словах не буде корисливої зацікавленості, а отже, вона виявиться об’єктивною.

Місяць застерігає

Цього дня — як, втім, і завжди — категорично не рекомендується нікого ображати — навіть якщо людина, на наш погляд, заслуговує на негативне ставлення, потрібно стриматися, за що ми самі собі потім скажемо «дякую». Небажано також розпорошувати сили на дрібні справи, які заберуть сили й енергію, але ні на крок не наблизять нас до поставленої мети — краще зосередитися на основному завданні й зробити все для його розв’язання.

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