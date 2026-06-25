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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 26 червня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 26 червня?

Місяць розповідає

День, коли зірки закликають нас робити добро людям, що нас оточують: рідним, знайомим і навіть тим, кого ми не знаємо. Воно може набувати найрізноманітніших форм: від подарунків — як великих, так і невеликих сувенірів — до корисних порад і просто добрих слів, головне — щоб вони їм допомогли.

Місяць рекомендує

Слова інших людей, особливо якщо їх висловлюють малознайомі вам особи, слід ставити під сумнів: не виключено, що вони, скориставшись нашою довірливістю, прагнуть вирішити свої проблеми, до того ж на шкоду нам. У цей час також потрібно подбати не тільки про себе, а й про інших: можливо, комусь із близьких знадобиться допомога чи підтримка — потрібно, не замислюючись, її надати.

Місяць застерігає

Не варто брати близько до серця різкі слова та вчинки людей, які нас оточують: вони можуть стати дратівливими та грубими під впливом енергій дня, але вже завтра вони заспокояться й пошкодують про свої слова та вчинки.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
85
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