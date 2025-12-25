Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 26 грудня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 26 грудня?

Місяць розповідає

День, коли необхідно тримати під контролем свої думки — будучи висловленими вголос, вони можуть миттєво матеріалізуватися, і буде прикро, якщо ми в результаті отримаємо зовсім не те, що хотіли.

Місяць рекомендує

У стосунках із людьми необхідно виявляти терпіння, витримку і благородство, навіть якщо здаватиметься, що вони на таке ставлення зовсім не заслуговують — з часом ми переконаємося, що така тактика себе виправдає. Бажано взяти на озброєння позитивне мислення: думаючи про хороше, ви привертатимете відповідні події і ситуації, і — навпаки.

Місяць застерігає

Небажано витрачати свої сили на сварки і суперечки з оточенням: навіть будучи впевненими, що істина на нашому боці, не варто доводити її будь-що-будь, якщо зберігати спокій — все владнається саме собою.

