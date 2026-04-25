ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 26 квітня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Міла Корольова
Коментарі
Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 26 квітня?

Місяць розповідає

День, коли Місяць і зірки допомагають усім, хто, незважаючи на вихідний, готові взятися за важливу і серйозну справу. Необхідно грамотно розпорядитися можливостями, які надасть життя, — прикро буде їх проґавити.

Місяць рекомендує

Не варто втрачати наданий зірками шанс — потрібно сміливо братися за роботу, тоді й результат обов’язково потішить. Якщо немає сил або бажання працювати в неділю, потрібно зайнятися плануванням, розписавши всі завдання і визначивши цілі та способи їхнього досягнення. Вечір — і тут вихідний стане у пригоді — бажано приділити своє сім’ї, особливо найбеззахиснішим її членам — маленьким дітям і літнім родичам.

Місяць застерігає

Небажано продовжувати сварку, яка вже досить довго розділяє вас із кимось із близьких — наприклад, родичем або близьким другом: не можна втрачати шанс налагодити з ним стосунки.

Коментарі (0)
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie