Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 26 квітня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 26 квітня?
Місяць розповідає
День, коли Місяць і зірки допомагають усім, хто, незважаючи на вихідний, готові взятися за важливу і серйозну справу. Необхідно грамотно розпорядитися можливостями, які надасть життя, — прикро буде їх проґавити.
Місяць рекомендує
Не варто втрачати наданий зірками шанс — потрібно сміливо братися за роботу, тоді й результат обов’язково потішить. Якщо немає сил або бажання працювати в неділю, потрібно зайнятися плануванням, розписавши всі завдання і визначивши цілі та способи їхнього досягнення. Вечір — і тут вихідний стане у пригоді — бажано приділити своє сім’ї, особливо найбеззахиснішим її членам — маленьким дітям і літнім родичам.
Місяць застерігає
Небажано продовжувати сварку, яка вже досить довго розділяє вас із кимось із близьких — наприклад, родичем або близьким другом: не можна втрачати шанс налагодити з ним стосунки.
