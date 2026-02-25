Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 26 лютого

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 26 лютого?

Місяць розповідає

День, коли зірки допомагають тим, хто береться за будь-яку нову — особливо важливу і трудомістку — справу, тому не можна проґавити шанс здійснити серйозний прорив у будь-якій сфері життя, але особливу увагу слід звернути на розв’язання професійних і фінансових питань.

Місяць рекомендує

Вдалий час для будь-яких переговорів — як ділового, так і особистого характеру — бажано скористатися ним для розв’язання важливих питань, що скупчилися до цього часу. Велика ймовірність солідних грошових надходжень, які необхідно витратити з користю — на серйозні придбання, що давно очікують свого часу. Тим, хто давно роздумує над зміною місця роботи, а, можливо, і роду своєї діяльності загалом, треба робити рішучі кроки в цьому напрямі.

Місяць застерігає

Не можна дозволяти себе обдурювати нікому — ні близьким, ні стороннім людям. Вловивши хоча б мінімальну фальш, потрібно відмовитися від пропозиції, зробленої іншою людиною, хоч би якого боку життя вона стосувалася. Особливо небезпечно матеріально допомагати тим, хто, як виявиться, зовсім цього не потребує.

