Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 26 листопада
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 26 листопада?
Місяць розповідає
День, коли однією тільки силою слова можна буде переконати у своїй правоті навіть найбільш незговірливих опонентів, але цим даром необхідно користуватися з обережністю, інакше за власний негатив згодом доведеться відповідати.
Місяць рекомендує
Необхідно бути максимально обережними у висловлюваннях. Сварки із взаємними образами не минуть дарма — на дружню прихильність опонента, найімовірніше, розраховувати вже ніколи більше не доведеться, тож стосунками з тими, хто дорогий, у цей час краще не ризикувати.
Місяць застерігає
Не можна відмовляти в допомозі тим, хто про неї попросить: найімовірніше, вищі сили перевірятимуть нас на милосердя і здатність співчувати — ваше співчуття буде винагороджено, а байдужість — покарано.
