Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає й рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 26 листопада?

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Місяць розповідає

Не найприємніший день за місячним гороскопом, коли більшість людей охоплюють лінь та апатія. Причиною цього є зовнішній негатив, який сильно впливає на наш настрій і, як наслідок, на працездатність.

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Місяць рекомендує

Поставивши перед собою мету — насамперед професійного характеру, — потрібно йти до неї, незважаючи на перешкоди: завдяки нашій впевненості в собі та своїх силах вони зникають самі собою. Необхідно поповнити запас енергії, нестачу якої ми сьогодні можемо відчути: для цього потрібно знайти час для улюбленої справи та прогулянок — свіже повітря підніме настрій. У стосунках з іншими — особливо близькими — людьми не варто шкодувати добрих слів і вчинків: вони обов’язково виправдають себе.

Місяць застерігає

Не варто брати на себе чужу роботу: якщо хтось із колег захоче «перекласти» на нас свої обов’язки, потрібно відмовитися — сьогодні треба займатися лише своїми справами. Не можна нікого обманювати: брехня досить швидко викриється, що ускладнить стосунки, якими ми дорожимо.

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