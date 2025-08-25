- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 26 серпня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 26 серпня?
Місяць розповідає
День, місячна енергія якого буде чітко розділена на дві половини: негативну і позитивну. Зранку дратівливість — і навіть агресія — витатимуть у повітрі, але вже до обіду моральний клімат нормалізується, і настрій у людей покращиться.
Місяць рекомендує
У цей час можна проводити важливі переговори, укладати серйозні угоди і підписувати вигідні контракти, розраховані на тривалий час.
Місяць застерігає
Від фізичних навантажень краще відмовитися — вони загрожують перевтомою і травмами.
