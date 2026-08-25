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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 26 серпня

Місяць — це не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 26 серпня?

Місяць розповідає

День негативної та нестабільної космічної енергетики, яка, однак, може проявитися як з поганого, так і з хорошого боку — головне, визначитися з тим, який саме настрій ближчий кожному з нас. Цей день може стати початком кардинальних змін, до яких необхідно бути морально готовими, інакше події цього часу можуть застати вас зненацька.

Місяць рекомендує

Братися за нову — цікаву, але трудомістку — справу варто лише в тому разі, якщо ми впевнені, що нам вистачить сил на її реалізацію: доведеться працювати довго й наполегливо, тож необхідно все прорахувати.

Місяць застерігає

Не варто довго роздумувати над кожним своїм вчинком: сьогодні доля та життя будуть прихильні до тих, хто вміє діяти швидко й рішуче, не витрачаючи часу на вагання. У жодному разі не можна дозволяти поганому настрою, який може охопити нас цього дня, перерости в депресію — вона може виявитися серйозною і затягнутися надовго.

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