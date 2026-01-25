ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 26 січня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 26 січня?

Місяць розповідає

День, коли необхідно дотримуватися максимальної обережності, щоб не стати жертвою темних сил, які в цей час виходять на поверхню — як Землі, так і душі кожного з нас.

Місяць рекомендує

Що більше хорошого ми бачитимемо в подіях, що відбуваються з нами цього дня, то позитивнішими вони виявляться насправді, тож можна — і потрібно! — практикувати позитивне мислення.

Місяць застерігає

Необхідно остерігатися травм: не можна робити різкі рухи, піднімати важкі речі, не займатися екстремальними видами спорту, водити машину на забороненій правилами дорожнього руху швидкості. Погані передчуття, що можуть зіпсувати настрій цього дня, не матимуть під собою реального підґрунтя: вони — не більше ніж віддзеркалення енергетики місячного дня, тому не варто привертати до них свою увагу.

