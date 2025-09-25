- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 26 вересня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 26 вересня?
Місяць розповідає
День сприятливий для засвоєння нової інформації — цим потрібно скористатися усім, хто її потребує, передусім тим, хто зараз навчається — школярам, студентам і людям, які записалися на курси та тренінги, а також тим, чия професія пов’язана з інформацією — її накопиченням і подальшим аналізом.
Місяць рекомендує
День сприятливий для роботи зі своєю енергетикою, яку потрібно акумулювати, щоб згодом витрачати на досягнення важливих цілей. Можна — і потрібно — миритися з тими, про сварку з ким ми щиро шкодуємо: сьогодні ця людина охоче піде нам назустріч щодо налагодження взаємин. Попри фінал робочого тижня, можна здійснювати фінансові операції будь-якого ступеня важливості: підписані цього дня договори та укладені угоди виявляться успішними й дуже швидко принесуть вагомі дивіденди.
Місяць застерігає
Не варто нав’язувати свою думку людям, які вас про це не просять — можна отримати не найприємнішу реакцію та втрапити в незручне становище, що навряд чи покращить наш настрій.
