Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 26 жовтня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 26 жовтня?

Місяць розповідає

День, коли розумовій праці треба віддавати перевагу над будь-якою фізичною, а духовним інтересам — над матеріальними.

Реклама

Місяць рекомендує

Необхідно дослухатися до сигналів, які сьогодні може надсилати підсвідомість: вони прийдуть у найрізноманітніших образах — від снів до уривків розмов у натовпі, які будуть невипадковими.

Місяць застерігає

Від активних дій у цей час ліпше відмовитися, однаково користі вони не принесуть, тому день, як і годиться у вихідний, ліпше присвятити відпочинку. Небажано дозволяти іншим людям «входити» у своє біополе: будь-які маніпуляції з організмом, які вони будуть здійснювати, — масаж, косметичні й перукарські процедури — потрібно скасувати, це може негативно позначитися на вашій енергетиці.

Читайте також: